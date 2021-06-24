Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı

ABD merkezli yayın kanalı ABC News, Las Vegaslı vücut geliştirmeci Kortney Olson'un hafta sonu uyluklarıyla üç karpuzu ezdiğini ve bunu sadece 7.63 saniyede yaparak dünya rekorunu kırdığını bildirdi.

HEM ERKEKLERDE HEM DE KADINLARDA REKOR KIRDI

Olson, daha önce gayri resmi olarak 11.36 saniyede rekor kırdığını ancak pandemi nedeniyle hiçbir Guinness yetkilisinin katılamadığını söyledi. 39 yaşındaki vücut geliştirmeci bu sayede kadınlarda 2014 yılında kırılan 14.65 saniyelik rekoru da egale etti. Olson erkek rakibi İranlı Rohollah Doshmanziari'nin elindeki 10.88 saniyelik erkekler rekorunu da kırdığını bildirdi.

Atletik giyim mağazası açan Kortney, burada karpuz ezme kursu da dahil olmak üzere fitness ve kendini savunma derslerine ev sahipliği yapacak. Olson, ‘’Kadınların daha zayıf olduğuna inanan toplumsal bir algı var. Bunu yıkmalıyız’’ şeklinde konuşuyor.

