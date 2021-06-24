HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı

Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı

24.06.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li kadın uyluklarının arasında 7.5 saniyede üç karpuzu ezerek dünya rekoru kırdı. Kortney Olson adındaki kadın bu sayede Ukraynalı vücut geliştirmeci Olga Liashchuk'un 2014'te kırılan 14.65 saniyelik Guinness Dünya Rekoru'nu da neredeyse yarıya indirdi.

Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı

ABD merkezli yayın kanalı ABC News, Las Vegaslı vücut geliştirmeci Kortney Olson'un hafta sonu uyluklarıyla üç karpuzu ezdiğini ve bunu sadece 7.63 saniyede yaparak dünya rekorunu kırdığını bildirdi.

HEM ERKEKLERDE HEM DE KADINLARDA REKOR KIRDI

Olson, daha önce gayri resmi olarak 11.36 saniyede rekor kırdığını ancak pandemi nedeniyle hiçbir Guinness yetkilisinin katılamadığını söyledi. 39 yaşındaki vücut geliştirmeci bu sayede kadınlarda 2014 yılında kırılan 14.65 saniyelik rekoru da egale etti. Olson erkek rakibi İranlı Rohollah Doshmanziari'nin elindeki 10.88 saniyelik erkekler rekorunu da kırdığını bildirdi.

Atletik giyim mağazası açan Kortney, burada karpuz ezme kursu da dahil olmak üzere fitness ve kendini savunma derslerine ev sahipliği yapacak. Olson, ‘’Kadınların daha zayıf olduğuna inanan toplumsal bir algı var. Bunu yıkmalıyız’’ şeklinde konuşuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Karar sonrası deliye döndü! Rahipten kezzaplı saldırıKarar sonrası deliye döndü! Rahipten kezzaplı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Kuyumcuların 'altın' kavgası

Kuyumcuların 'altın' kavgası

Dünyaca ünlü yazılımcı ölü bulundu

Dünyaca ünlü yazılımcı ölü bulundu

ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi

ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.