Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuz neye iyi gelir?

Havalar ısınmaya başlar başlamaz boy gösteren çeşit çeşit meyveler arasında yer alan karpuz, sofraların, pikniklerin olmazsa olmazı kabul edilmiştir. Bazen tek başına bile öğün olarak tercih edilebilen karpuz sadece lezzeti ve ferahlığı da değil, insan vücuduna olan olumlu etkileri ile de bilinir. Birçok rahatsızlığa da iyi geldiği kabul edilen karpuz faydaları oldukça çeşitlilik gösteren bir meyvedir.

İçeriğinde yer alan çeşitli mineraller ve vitaminlerin her biri insan sağlığı için başka faydalar ve olumlu etkilere sahiptir.

C vitamini, lif, A vitamini, potasyum, magnezyum gibi bir bileşene sahip olan karpuz hem tok tutucu özelliği ile hem de lezzeti ile en çok tercih edilen yaz meyvelerinden biridir. Besin değeri son derece yüksek olan karpuz, düşük bir kalori oranına sahip olduğu için kilo vermek ya da formunu korumak isteyenlerin de en çok tercih ettiği besinler arasında yer alır.

Karpuzun faydaları nelerdir?

Bir insan bedeninin günlük olarak ihtiyaç duyduğu C vitamini oranının yaklaşık olarak % 15’ini karşılayabilen karpuz, çeşitli sağlık sorunlarına ya da rahatsızlıklara karşı da oldukça faydalıdır. Ancak yine de her besinde olduğu gibi karpuzun da gereğinden fazla miktarda tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Karpuzun bilinen faydalarından bazıları ise şunlardır:

Kan basıncını düzenleyici etkisi bulunur.

Saç hücrelerinin korunmasında ve sağlığında faydalıdır.

Vücutta oluşacak yağ birikiminin önüne geçer.

İhtiyaç duyulan C vitaminini karşılar.

Antioksidan özelliği vardır.

Dehidrasyon olasılığının önüne geçer.

Kas ağrılarını azalttığı bilinir.

Kalbi koruyucu etkisi bulunur.

Uzun süre tokluk hissi verir.

Hafızayı güçlendirici etkisi vardır.

Kronik rahatsızlık olasılıklarının önüne geçer.

Karpuz hem suyu ile hem kırmızı kısmı ile hem de kabuğu ile ayrı ayrı yararlara sahiptir. İyi geldiği de birçok durum ve rahatsızlık vardır. Ancak diyabet hastası olan kişilerin, insülin direnci olan kişilerin ya da hipoglisemi teşhisi konmuş olan kişilerin kontrollü olarak hatta doktor onayı ve kontrolü ile tüketmesi gereklidir. Aksi takdirde ciddi ve geri dönüşü olmayan hasarlara, sağlık problemlerine de sebebiyet verebilir.

Karpuz neye iyi gelir?

Yaz ayları boyunca en çok tüketilen meyveler arasında başta gelen karpuz sağlıklı beslenmeyi tercih eden kişilerin de en çok tükettiği, kilo vermek isteyen ve diyet yapan kişilerin diyetlerine yardımcı bir besindir. Ayrıca iyi geldi başka bazı durumlar şunlardır:

Kan basıncı sorunları

Felç

Kalp krizi riski

Damar tıkanıklıkları

Kilo problemleri

Sindirim sistemi sorunları

Cilt problemleri

Kas ağrıları

Çeşitli kronik rahatsızlıklar

Karpuzun ayrıca kanı temizlediği kabul edilmiştir. Kalp ile ilgili yaşanan çeşitli sorunlar için de karpuz önerilir. Su oranının yüksekliği ve % 90’ı geçen su oranı sayesinde antioksidan niteliği de vardır. Bu nedenle kanı temizlediği bilinir. Daha çok yemeklerden önce ya da yemekler yerine tüketilmesi önerilen bir meyvedir.

Her ne kadar çok fazla yararı ve farklı sorunlara faydası ispat edilmiş olsa da karpuz meyvesi dahi çok fazla tüketilirse ya da bilinçsizce miktarlarda yenirse çeşitli sorunlar oluşabilir. Özellikle şeker hastaları, diyabet problemi olan kişilerin bu konuda çok dikkatli ve özenli olması gerekir. Aşırı ya da yanlış tüketilmesi durumunda olası yan etkileri olarak şu durumlar örnek verilebilir:

İshal

Gaz sorunları

Sindirim sistemi problemleri

Şişkinlik hissi

Şeker hastaları için şeker yükselmesi

Önemli not: Bu içerik tıbbi bir tavsiye özelliğine sahip değildir. İçinde yazılanlar yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Herhangi bir sağlık sorununu teşhisi için ya da tedavisi amaçlı olarak kullanılmaması gerekir. Tıbbi bir sorunu, rahatsızlığı olan kişiler doktora başvurmalıdır.