Karrenbauer’in ‘Yüzde 2’ Çıkışı Almanya’da Tartışma Yarattı

Almanya’nın yeni Savunma Bakanı ve CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Başkan Donald Trump’ın daha önceki açıklamalarında Almanya’dan istediği NATO’ya desteği gayri safi milli hasılanın (GSYH) yüzde 2’sine çıkarılması talebini ‘haklı’ bulduğunu söyledi. Kramp-Karrenbauer, bu sözleriyle koalisyon ortakları arasında krize neden olurken, selefi Ursula von der Leyen ve Başbakan Angela Merkel’den farklı bir politika izleyeceği mesajını da verdi. Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın savunmaya daha fazla bütçe ayırması gerektiğini söyledi ve “Almanya NATO’nun yüzde iki hedefine çok açık onay verdi, ben bu taahhüdün arkasındayım” dedi.

Yüzde iki hedefine ulaşmanın zaman alacağını belirten bakan, “Önemli olan hedefe ulaşmak için gerekli yola girilmesi” şeklinde konuştu. Savunma Bakanı olmadan önce de Alman ordusunun bütçesinin yükseltilmemesini eleştirdiğini belirten Kramp-Karrenbauer, bundan sonra ordudan sorumlu bakan olarak bu konudaki tutumunu kabine masasında çok daha kararlı bir şekilde gündeme getireceğini açıkladı. Almanya’nın, NATO ve ABD’yle olan ortaklığının tartışılmasını da eleştiren Kramp-Karrenbauer, “Almanya’nın güvenlik sisteminde NATO temel unsurdur” dedi. Başbakan Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sıklıkla gündeme getirdikleri ‘Avrupa Ordusu’ planlarına da mesafe koyan Kramp-Karrenbauer, söz konusu yapılanmanın NATO’nun yerini almasının söz konusu olamayacağını belirtti.