HABER

Karrenbauer’in ‘Yüzde 2’ Çıkışı Almanya’da Tartışma Yarattı

21.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

Almanya’nın yeni Savunma Bakanı ve CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Başkan Donald Trump’ın daha önceki açıklamalarında Almanya’dan istediği NATO’ya desteği gayri safi milli hasılanın (GSYH) yüzde 2’sine çıkarılması talebini ‘haklı’ bulduğunu söyledi

Karrenbauer’in ‘Yüzde 2’ Çıkışı Almanya’da Tartışma Yarattı

Almanya’nın yeni Savunma Bakanı ve CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Başkan Donald Trump’ın daha önceki açıklamalarında Almanya’dan istediği NATO’ya desteği gayri safi milli hasılanın (GSYH) yüzde 2’sine çıkarılması talebini ‘haklı’ bulduğunu söyledi. Kramp-Karrenbauer, bu sözleriyle koalisyon ortakları arasında krize neden olurken, selefi Ursula von der Leyen ve Başbakan Angela Merkel’den farklı bir politika izleyeceği mesajını da verdi. Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın savunmaya daha fazla bütçe ayırması gerektiğini söyledi ve “Almanya NATO’nun yüzde iki hedefine çok açık onay verdi, ben bu taahhüdün arkasındayım” dedi.

Yüzde iki hedefine ulaşmanın zaman alacağını belirten bakan, “Önemli olan hedefe ulaşmak için gerekli yola girilmesi” şeklinde konuştu. Savunma Bakanı olmadan önce de Alman ordusunun bütçesinin yükseltilmemesini eleştirdiğini belirten Kramp-Karrenbauer, bundan sonra ordudan sorumlu bakan olarak bu konudaki tutumunu kabine masasında çok daha kararlı bir şekilde gündeme getireceğini açıkladı. Almanya’nın, NATO ve ABD’yle olan ortaklığının tartışılmasını da eleştiren Kramp-Karrenbauer, “Almanya’nın güvenlik sisteminde NATO temel unsurdur” dedi. Başbakan Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sıklıkla gündeme getirdikleri ‘Avrupa Ordusu’ planlarına da mesafe koyan Kramp-Karrenbauer, söz konusu yapılanmanın NATO’nun yerini almasının söz konusu olamayacağını belirtti.

NATO ülkeleri, 2025 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH’sinin yüzde 2’sine çıkarma kararı almıştı. Sık sık Almanya’ya savunma harcamalarını arttırması uyarısı yapan Trump, NATO üyelerinin yüzde 2 taahhüdünü 2025’ten önce yerine getirmesini talep ediyor. Merkel’in bu konuyla ilgili tutumu, Almanya ve ABD arasında gerilime neden olmuştu.

Kramp-Karrenbauer’in göreve geldikten sonra verdiği ilk röpotajdaki açıklamaları, Başbakan Merkel’in izlediği çizgiye ters düşerken, koalisyon ortağı sosyal demokrat SPD’nin de tepkisine neden oldu. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Kramp-Karrenbauer’i ‘populizm’ yapmakla suçladı ve “SPD, Trump istedi diye savunma harcamalarının arttırılmasına evet demeyecek. Bunu koalisyon anlaşmasında da vurguladık” dedi. SPD’li politikacı, “Kramp- Karrenbauer populist açıklamalar yapmak yerine, selefinin neden olduğu, Alman ordusundaki askeri tehçizat kaosunu çözmeli” diye konuştu.

Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı’na seçilen Ursulan van der Leyen’in yerine, sürpriz bir şekilde Federal Savunma Bakanlığı’na getirilen 56 yaşındaki Kramp-Karrenbauer’in önümüzdeki Çarşamba günü özel oturumda bir araya gelecek Federal Meclis’te yemin ederek, resmen göreve başlaması bekleniyor. Kramp-Karrenbauer, Berlin’deki siyasi analizciler tarafından Başbakan Merkel’in halefi olarak tanımlanıyor.

En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi
Üç Hayal Bir GerçekÜç Hayal Bir Gerçek
Hong Kong’da protestoların sonu gelmiyorHong Kong’da protestoların sonu gelmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Kilo vermek isterken hayatını kaybetti!

Kilo vermek isterken hayatını kaybetti!

İran'ın İngiliz tankerini alıkoymasından hemen önceki telsiz konuşmaları yayımlandı

İşte İngiliz gemisine gönderilen mesajlar...

Uçakta büyük panik! Kanadına çıkıp içeri girmeye çalıştı

Uçakta büyük panik! Kanadına çıktı...

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Rumlardan Türk askerine saldırı! TSK teyakkuza geçti!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Haber gece yarısı geldi! Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.