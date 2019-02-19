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Kars adayını çeken AK Parti, MHP'yi destekleyecek (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 19:20 | Son Güncelleme

MHP İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA Kars'ta Cumhur İttifak adayının MHP'li Çetin Nazik olduğunun belirlenmesinin ardından İl Seçim Kurulu'na adaylık müracaatı yapıldı.

Kars adayını çeken AK Parti, MHP'yi destekleyecek (2)

MHP İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Kars'ta Cumhur İttifak adayının MHP'li Çetin Nazik olduğunun belirlenmesinin ardından İl Seçim Kurulu'na adaylık müracaatı yapıldı. Müracaat sonrası açıklama yapan MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, 15 Aralık 2018'de seçim startı verdiklerini söyledi. Bugüne kadar MHP mi yoksa AK Parti mi adayını çekecek muamması olduğunu belirten Adıgüzel, "Bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sadir Durmaz arayarak Kars'ta ittifakın MHP adayı etrafında olacağını bildirdi. Bizler de AK Parti İl Başkanı ve yöneticileriyle ortak liste hazırlayıp bugün verdik. Allah'ın izniyle 31 Mart 2019 Pazar gününe kadar Kars'ta Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP el ele vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın bu birlikteliğini, beraberliğini 31 Mart akşamı perçinleştirip sayın liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kars'ın müjdesini vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın adayı Çetin Nazik ile bölücülere, vatan hainlerine bu şehri teslim etmeyeceğiz" dedi.
'KARS TARİHİ BİR GÜN YAŞIYOR'
Tarihi bir gün yaşandığını belirten, Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik ise, "Kars tarihi bir gün yaşıyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Memleketimize hep beraber sahip çıkma günüdür. Birbirimizi dışlama değil, AK Parti'lisiyle MHP'lisiyle kucaklaşarak gerçekten Kars'a birlik beraberlik mesajı verme günüdür" diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın kararından sonra bir araya geldikleri AK Parti'li yöneticilerin destek sözü verdiklerini ifade eden Nazik, şunları söyledi:
"Buradan bütün partililere seslenmek istiyorum. Bu saatten sonra söylemlere dikkat edilmeli. Kars'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Çetin Nazik var. Kimseyi dışlamadan, etnik kökenine bakmadan herkese gönlümüzü açacağız, hizmetlerimizle kucaklayacağız. Devletin eli Çetin Nazik geliyor. Devlet de millet de bizimle beraberdir."

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Kars adayını çeken AK Parti, MHP'yi destekleyecek (2)Kars adayını çeken AK Parti, MHP'yi destekleyecek (2)

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