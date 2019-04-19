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Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

Kars Adliyesi çalışanları, "Bir Kan, Üç Can" kampanyası çerçevesinde kan bağışında bulundu.Türk Kızılay’ı Kan Merkezi tarafından Kars Adliye Sarayına kan bağışı standı kuruldu.

Kars Adliyesi çalışanları, "Bir Kan, Üç Can" kampanyası çerçevesinde kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay’ı Kan Merkezi tarafından Kars Adliye Sarayına kan bağışı standı kuruldu. Kars Adliye Sarayının zemin katında kurulan kan bağışı standında hakim, savcı, avukat ve adliye personeli kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.
Kars Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün katkılarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Komisyon Başkanlığı ve Türk Kızılay’ının destekleriyle düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.
Kan bağışında bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Adalet Komisyon Başkanı Soner Fevzi Vurur, "Adliyemiz için önemli bir gün, bizim için gurur verici bir gün. Farkında olmadan hayat kurtardığımızı düşünüyoruz. Daha doğrusu farkında olarak hayat kurtarıyoruz. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz" dedi.
Kars Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürü Gülay Gül, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir kampanya gerçekleştirmek istedik. Başsavcımız, Komisyon Başkanımız ve Kızılay’ımızın destekleriyle böyle bir kampanya başlattık. İnşallah Kars için faydalı olur ve herkesi kan bağışı yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Kars Adliye Sarayında Türk Kızılayı tarafından kurulan kan bağışı standına gelen adliye çalışan kan bağışında bulunuyor. Kan bağışı standının saat 17.00’e kadar açık kalacağı bildirildi.

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı

Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a anlamlı kan bağışı
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