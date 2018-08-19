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Kars ağustos ayında kışı yaşadı! Her yer beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 21:35 | Son Güncelleme

Kars'ta etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı.

Kars-Kağızman karayolunu kullanan sürücüler bir anda kendilerini dolu yağışının içerisinde buldu. Fındık büyüklüğünde düşen dolu sürücülere korkulu anlar yaşatırken, ortaya kışı aratmayan manzara çıktı. Etrafı beyaza bürüyen dolu Karslılara Ağustos ayında kışı yaşattı. Kars- Kağızman karayolunda yağan dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

ERZURUM'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Erzurum'da bugün 15.00 sarılarında aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, kısa sürede cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı.

iHA

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