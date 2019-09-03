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Kars, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’na ev sahipliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları”nın 12.’sine Kars ev sahipliği yaptı.30-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr.

Kars, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’na ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları”nın 12.’sine Kars ev sahipliği yaptı.
30-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kars Valisi Türker Öksüz, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. İskender Pala ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu’nun yanı sıra çok sayıda tarihçi, akademisyen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen lise öğrencileri katıldı.
Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinde düzenlenen etkinlik, “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları”nın mimarı olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Halûk Dursun’u anma programıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Prof. Dr. Dursun’un başlattığı buluşmaların Bakanlıkça sürdürüleceğini belirttiği konuşmasında, “Bakanlığımızın uhdesinde olan kurumlarımız sayesinde Dicle’nin ve Fırat’ın değil, ülkemizdeki ırmakların kuzuları değil, Tuna’nın, Nil’in ve bütün nehirlerin etrafında, bütün beldelerin etrafındaki insanlara ve gençlere katkı sağlamaya inşallah devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Açılış programının ardından gençlerin akademisyenlerle bir araya geldiği “Gençlerle Baş Başa” programı düzenlendi. Kars’ın tarihi ve kültürel değerlerinin konuşulduğu programda, kentin Milli Mücadele sürecindeki yeri de ele alındı. Sarıkamış şehitlerinin anıldığı program, kentin tarihi mekânlarına düzenlenen ziyaretle sona erdi.

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