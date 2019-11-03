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"Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 18:50 | Son Güncelleme

Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" sona erdi

İSTANBUL (AA) - Kars, Ardahan, Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) öncülüğünde bu yıl 4.'sü düzenlenen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" renkli görüntülerle sona erdi.

Maltepe sahilinde dün resmi açılışı yapılan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi ve vatandaşın katıldığı etkinliğin son gününe güneşli havanın da etkisiyle katılım yoğun oldu.

Yöresel ürünlerin sergilendiği, yerel sanatçıların müzik yaptığı etkinliğe ilişkin bilgi veren KAISİAD Başkanı Orhan Gökçe, Kars, Ardahan, Iğdır'ın tarih ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçladıklarını anlattı.

Gökçe, şunları kaydetti:

"Katılım çok yoğundu, bu üç il, tarihinde hiç böyle ilgi görmemişti, katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bu üç serhat ilimiz konumu gereği gelecekte yıldızı parlayacak olan illerimiz arasında yerini alacak. Ayrıca Doğu Ekspresi sayesinde bu üç ilimiz bir turizm patlaması yaşıyor. Bu tanıtım günleri sayesinde de çıtayı biraz daha yukarı taşıdık.''

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