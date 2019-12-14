Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günleri yoğun ilgi ile başladı

Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günleri Beylikdüzü etkinlik alanında yoğun bir katılımla başladı.

Esenyurt Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri Beylikdüzü etkinlik alanında başladı. Düzenlenen tanıtım günlerinde kültürel öge ve yöresel etkinliklerin tanıtıldığı iki büyük çadır kuruldu. 5 gün boyunca devam edecek olan etkinlikte vatandaşlar çadırları gezerek yöresel ürünleri hem tadacak hem de satın alacak. Öte yandan tanıtım günleri için alana gelen vatandaşlar düzenlenecek halk oyunları gösterileri ile doyasıya eğlenecek.

“Burada Iğdır’ımı temsil etmekten gurur duyuyorum”

Iğdır’dan tanıtım günleri için gelen Raciye Cengiz, “Ben Iğdırlıyım. Burada Iğdır’ımı temsil etmekten gurur duyuyorum. Kars, Iğdır, Ardahan yöresel ürünlerimizi tanıtmak için buradayız. Şuan kaşarın kilosu 45 TL satışlar çok iyi memnunuz ama daha iyi olsun diye çabalıyoruz. Ardahan’ın çeçil peynirini tatmak için Iğdır’ımızın patlıcan reçelini tatmak için herkes gelsin bekliyoruz” ifadelerini kullandı.