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Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı.

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı. Dolan baraj gölü etrafında bulunan ve boşaltılan evler ve cami sular altında kaldı.
Kars’ta son günlerde etkili olan yağışlar, Kars Barajı’nın hızla dolmasına neden oldu. Baraj Gölü içerisinde bulunan ve daha önce sahipleri tarafından boşaltılan evler ile köylülerin ibadet için kullandığı cami de sulara gömüldü.
Daha önce okul ve cami binası görünürken, hızla dolan sudan dolayı caminin çatısına kadar su çıktı. Sular içerisinde kalan cami minaresi ise kameralara yansıdı.
Kars Barajı’nın hızla dolduğunu ifade eden Olcay Okan Avşar, “Bir hafta önce buraya geldiğimizde, burayı gözlemlediğimiz zaman caminin hemen hemen yarısından fazlası görünebiliyordu. Kar son günlerde biraz hızlı erimeye başladı. Herhalde yağmurlarında etkisi oldu bunda, yağmur suları da kar sularıyla birlikte barajda toplanınca su seviyesi beklenenin biraz daha üstünde dolmaya başladı. Bir haftalık bir sürede baktığımız zaman sadece caminin minaresi kaldı. Minare suyun altında kalmayacak. Sanırım şuanda en son seviye bu” dedi.
Öte yandan eriyen karlar ile birlikte yağan yağmur Kars Barajı’nı beklenenden daha çabuk doldurdu. Baraj gölü içerisinde kalan ve sahipleri tarafından birçoğu boşaltılmayan evler de sahipleri tarafından hızla boşaltıldı. Çamçavuş Köyü ve Boğaz Köyünün bir dere yatağına yakın olan bölgeleri tamamen doldu. Birçok ev, ahır, ağaç ve her iki köyün camileri de sular altında kaldı.

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı

Kars Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştı
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