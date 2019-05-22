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Kars Başkonsolosu Guliyev'den Başkan Sekmen'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:22 | Son Güncelleme

Kars Başkonsolosu Guliyev'den Başkan Sekmen'e ziyaret

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Sekmen'e yeni görevinde başarılar dileyen Guliyev, Erzurum'un çok kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Nuru Guliyev, Türkiye ile Azerbaycan'ın "tek millet iki devlet" olduğunu belirterek, "Biz ortak bir tarihin, ortak bir kültürün varisleriyiz. Neredeyse yaşadığımız acılar bile ortak. Bu yüzden dostluğumuz dün de bakiydi, bundan sonra da. Misafirperverliği için Sekmen'e teşekkür ediyorum. Erzurumla sıkı münasebetler tanzim etmekten geri durmayacağız. Erzurum bizim gardaşımız, Türkiye bizim canımız, candaşımız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sekmen "Kardaş Kömeği" vurgusu yaparak, "1916 yılında Rus işgali altındaki Erzurum, en büyük desteği Azerbaycanlı kardeşlerinden gördü. Bizim o karanlık yılları unutmamız mümkün değil. Hele o dönemde elimizden tutmuş olan can Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmamız hiç mümkün değil." şeklinde konuştu.

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Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ziyaret

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