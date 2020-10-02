Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla HDP'nin il belediyesi kalmadı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kazandığı 65 belediyeden yalnızca beşini elinde tutuyor. Kars Belediyesi'ne bugün kayyum atanmasıyla HDP seçimlerde kazandığı son il belediyesini de yitirmiş oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014'teki Kobani Olayları'yla ilgili olarak Ankara merkezli başlatılan operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna ve MYK üyesi Alp Altınörs de bulunuyor. Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler, eski HDP Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan ile HDP MYK üyesi yazar Gülfer Akkaya oldu. Kars Belediyesi'ne kayyum atandı Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ayhan Bilgen "geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı" ve yerine Kars Valisi Türker, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

25 Eylül'de gözaltına alınan Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen istifa edeceğini duyurmuştu. Bilgen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yönetecek liyakattadır" demişti. https://twitter.com/ayhanbilgen/status/1311235022301601792?s=20 Kars, HDP'nin elinde kalan son il belediyesiydi. Kars'a atanan kayyumla birlikte HDP'nin il belediyesi kalmadı. Kazandığı 65 belediyeden 5'i HDP'de kaldı HDP'nin 31 Mart 2019'da kazandığı 65 belediyeden 52'sine kayyum atanmış oldu. Mazbatası verilmeyen ve el değiştiren belediyelerle birlikte yalnızca beş belediye HDP'de kaldı: Adıyaman Kömür, Ağrı Patnos, Diyarbakır Çınar, Şırnak Silopi ve Şırnak Balveren. HDP'nin kayyum raporuna göre, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere toplamda 65 belediye kazandı. 1230 belediye meclis üyesi ve 101 il genel meclis üyesi HDP listelerinden seçildi.

6 belediye başkanına "KHK'lı olduğu" gerekçesiyle mazbata verilmedi. Batman'ın Bekirhan ve Kozluk belediye başkanları önce istifa etti, daha sonra AKP'ye katıldı. Seçimlerden 4,5 ay kadar sonra, 19 Ağustos 2019'da Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine aynı anda kayyum atandı. Iğdır, Batman, Siirt ve Hakkari il belediyelerine de kayyum atandı. 18 Ağustos 2020 tarihli HDP raporuna göre, kayyum atanan belediyelerdeki toplam seçmen sayısı 4 milyon 268 bindi. Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla, kayyum atanan belediyelerdeki seçmen sayısı toplamda 4 milyon 320 binin üzerine çıktı. Önceki dönem, Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yönetiminde bulunan 102 belediyeden 96'sına kayyum atanmıştı. Milletvekili sayısı 56'ya düştü, 7 fezleke yolda 24 Haziran 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Dönemi için yapılan genel seçimlerde HDP 67 milletvekilliği kazanmıştı. HDP'nin bugün TBMM'de 56 milletvekili bulunuyor. Ayhan Bilgen, Adnan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylığı için görevlendirilmeleri nedeniyle milletvekilliği görevlerinden istifa etti. Sırasıyla Kars, Diyarbakır ve Van Belediyelerini kazanan üç isim de kayyum atanması yoluyla görevlerinden alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri ise, haklarındaki yargı kararı nedeniyle 4 Haziran'da düşürüldü. Musa Farisoğulları, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, Leyla Güven ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven, milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi ancak kısa bir süre sonra tahliye edildi. Musa Farisoğulları ise halen cezaevinde bulunuyor. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kobani eylemleri" soruşturması kapsamında halen milletvekili olan 7 HDP'linin milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleneceğini duyurdu. HDP: Kararlar adliyede alınmıyor "Kobani eylemleri" soruşturmasıyla 17 siyasetçinin tutuklanması ile ilgili HDP yönetimi de toplandı. HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Kararların adliye binalarında alınmadığını biliyoruz" dedi. 17 siyasetçinin tutuklanmasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını söyleyen Günay, "Günlerdir yandaş TV ve gazetelerin haberleriyle adeta iddianameler yazılıyor ve tutuklama müzakereleri hazırlanıyordu. Hedeflenen Türkiye'nin birleşik demokratik siyaset cephesidir. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamayacaksınız" dedi.