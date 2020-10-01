Kars Belediyesi'ne Operasyon: 19 Yeni Gözaltı

Bir süre önce gözaltına alınan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in istifa edeceğini açıklamasından saatler sonra, Kars Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında diğer Eş Başkan Şevin Alaca, belediye başkan yardımcıları ve il genel meclis üyelerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

6 yıl önceki Kobani eylemleri gerekçe gösterilerek, 82 HDP'li hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından bu kez Kars merkezli yeni bir operasyon başlatıldı. Söz konusu gözaltı işlemleri sabah erken saatlerde yapıldı.

VOA Türkçe’nin adliye kaynaklarından aldığı bilgilere göre, operasyon Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK faaliyetlerine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldı. Gözaltına alınan 19 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak”la suçlanıyor. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin ikametinde, Belediye binası ve HDP İl binasında da arama yapıldı.

Şüphelilerin, 2014-2015'te, Kağızman ilçesinde düzenlenen barış ve canlı kalkan eylemlerinde yer aldıkları, söz konusu bölgedeki örgüt mensuplarına yaşam malzemesi temin ettikleri, sözde “PKK şehitliği" için düzenlenen açılışa katıldıkları iddia ediliyor. Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri arasında, "ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, terör örgütünün şehir yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ihalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek, PKK/KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında ilçe, köy ve mahalle komisyonları yapılanmalarında faaliyet yürütmek" gibi iddialar da bulunuyor.

25 Eylül’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, gözaltında iken sosyal medya aracılığıyla, yaşadığı duruma tepki göstererek belediye başkanlığından istifa edeceğini açıkladı.

