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Kars buz kesti! Erkenden kalkıp hazırlık yapıyorlar... Eksi 8'i gördüler

25.10.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine de erken başladı. Sarıkamış'ta soğuklarının başladığını ifade eden vatandaşlar, “Artık mevsim kışa döndü, her ne kadar güneş olsa da sabahları kırağı atıyor'' dedi.

Kars buz kesti! Erkenden kalkıp hazırlık yapıyorlar... Eksi 8'i gördüler

Kars’ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava da kendini göstermeye başladı. Kentte termometreler gece eksi 8’i gördü, kentte araçların camları buz tuttu.
Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, araçlarını çalıştırarak ısınmasını bekledi. Vatandaşlar bir taraftan araçlarını ısıtırken, diğer taraftan da araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

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''ERKENDEN KALKIP HAZIRLIK YAPIYORUZ''

Sarıkamış'ta soğuklarının başladığını ifade eden vatandaşlar, “Artık mevsim kışa döndü, her ne kadar güneş olsa da sabahları kırağı atıyor. Arabaların camları buz tutuyor. Erkenden kalkıp hazırlık yapıyoruz. İşe gitmeden önce arabamızı hazırlıyoruz” dedi.

Öte yandan, havaların soğumasıyla birlikte araçların camları donarken, güneş görmeyen bölgelerde ise kırağı oluştu. Sarıkamış'ta hava sıcaklığı gece eksi 8, gündüz ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

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(İHA)

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Kars kış

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