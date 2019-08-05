Kars Çayı üzerinde kurulması planlanan Kars Vadisi Projesi'nin ihalesi 22 Ağustos'ta yapılacak.

Kars Kalesi ile çevresini cazibe merkezi haline getirecek, vatandaşların, Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak Kars Vadisi Projesi tamamlandı.

Kars Valisi Türker Öksüz, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel olarak kaybolmaya yüz tutmuş tarihi eserlerimizin yeniden restore edilerek turizme kazandırılması ve tarihi yapının yoğun olduğu Kars Kalesi eteklerindeki tarihi doku ve kimliğin yeniden ortaya çıkarılması amacıyla hayata geçirdiğimiz bu projeler birbirini tamamlayan projelerden oluşmaktadır." dedi.

Öksüz, proje kapsamında Kars Çayı'nı ıslah edeceklerini ifade ederek, "Proje kapsamında Kars Kalesi eteklerinden Kars Çayı kenarına kadar alanda 200 büyük ağaç, 7 bin bodur ağaç ve çalı bitkisi kullanılarak 25 bin metrekare alanda bitkisel peyzaj çalışmaları yapılacak. Alanda ayrıca doğal bazalt taş ve doğal ağaç kaplaması kullanılarak 6 bin metrekare alanda oturma alanları, yürüyüş yolları düzenlenerek 31 bin metrekare alanın bitkisel ve yapısal peyzaj düzenlemesi yapılacak." ifadelerini kullandı.