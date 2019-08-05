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Kars Çayı "vadi" projesiyle canlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:47 | Son Güncelleme

Kars Çayı üzerinde kurulması planlanan, turizm potansiyelini arttıracak Vadi Projesi'nin ihalesi 22 Ağustos'ta yapılacak - Kars Valisi Türker Öksüz: - "Proje kapsamında Kars Çayı'nda ıslah çalışmaları yapılarak şişme şavak sistemiyle 1,5 kilometre alan boyunca su seviyesi 3 metreye yükseltilecek"

Kars Çayı üzerinde kurulması planlanan Kars Vadisi Projesi'nin ihalesi 22 Ağustos'ta yapılacak.

Kars Kalesi ile çevresini cazibe merkezi haline getirecek, vatandaşların, Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak Kars Vadisi Projesi tamamlandı.

Kars Valisi Türker Öksüz, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel olarak kaybolmaya yüz tutmuş tarihi eserlerimizin yeniden restore edilerek turizme kazandırılması ve tarihi yapının yoğun olduğu Kars Kalesi eteklerindeki tarihi doku ve kimliğin yeniden ortaya çıkarılması amacıyla hayata geçirdiğimiz bu projeler birbirini tamamlayan projelerden oluşmaktadır." dedi.

Öksüz, proje kapsamında Kars Çayı'nı ıslah edeceklerini ifade ederek, "Proje kapsamında Kars Kalesi eteklerinden Kars Çayı kenarına kadar alanda 200 büyük ağaç, 7 bin bodur ağaç ve çalı bitkisi kullanılarak 25 bin metrekare alanda bitkisel peyzaj çalışmaları yapılacak. Alanda ayrıca doğal bazalt taş ve doğal ağaç kaplaması kullanılarak 6 bin metrekare alanda oturma alanları, yürüyüş yolları düzenlenerek 31 bin metrekare alanın bitkisel ve yapısal peyzaj düzenlemesi yapılacak." ifadelerini kullandı.

- "Su seviyesi 3 metreye yükseltilecek"

Proje kapsamında bölgede yerli ve yabancı misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tarihi dokuya uygun, cephesinde kesme doğal bazalt taş ve doğal ağaç kullanılarak üstü kapanıp açılabilen, sokağı bulunan, 8 dükkan, 1 restoran ve 1 kafenin bulunduğu bin 810 metrekare alanlı bedesten inşa edileceğini anlatan Öksüz, müze olarak kullanılması planlanan Osmanlı konağının inşa edileceğini söyledi.

Vali Öksüz, Kars Çayı üzerinde yapılacak çalışma hakkında bilgi vererek, "Proje kapsamında Kars Çayı'nda ıslah çalışmaları yapılarak şişme şavak sistemiyle 1,5 kilometre alan boyunca su seviyesi 3 metreye yükseltilecek, böylece daha duru durgun güzel bir görsel alan oluşturulması sağlanacaktır. Yapılacak peyzaj çalışmasıyla birlikte alanda yürüyüş, oturma ve seyir alanları oluşturulacaktır." açıklamasında bulundu.

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Kars Kars Valisi Türker Öksüz

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