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  4. Kars Çayı'na düşen angusu kurtarma operasyonu 

Kars Çayı'na düşen angusu kurtarma operasyonu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 08:28 | Son Güncelleme

KARS'ta, kesim için mezbahaneye götürülürken, sahibinin elinden kaçan ve Kars Çayı'nda ilerlerken buzlu suya gömülen 500 kilogram ağırlığındaki angus cinsi büyükbaş, belediye ekiplerince iş makineleri kullanılarak 1 saatte kurtarıldı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta, kesim için mezbahaneye götürülürken, sahibinin elinden kaçan ve Kars Çayı'nda ilerlerken buzlu suya gömülen 500 kilogram ağırlığındaki angus cinsi büyükbaş, belediye ekiplerince iş makineleri kullanılarak 1 saatte kurtarıldı. Angus, kepçeye bacağından bağlanıp, kesildi.
Kars Kalesi arkasındaki belediye ait mezbahaneye kesim için götürülen angus bir anda sahiplerinin elinden kurtuldu. Angus, Kars Çayı'na buz tutan yüzeyinde ilerlerken bir anda suya gömüldü. Bacağından yaralanan angus yerinden kıpırdayamayınca hayvan sahipleri belediyeden yardım istedi. Kepçe ile olay yerine gelen ekipler angusu kurtarma operasyonu başlattı. Göreviler, buzların kırılma tehlikesine karşın angusun yanına kadar gidip boynuna halat bağladı. Kepçe de havyanın çekilecek bölümün buzlarını kırdı. Kıyıya çekilen angus yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu düştüğü çaydan kurtarıldı.
Sahibi tarafından kurtarıldığı yerde kesilmek istenen angus buna da bir süre direndi. Kepçeye bacağından bağlanan angus daha sonra kesildi.

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