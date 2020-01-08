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  4. Kars Çayı’nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kars Çayı’nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Kars Çayı’nda 3 gündür mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kars Çayı’nda mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kars Çayı’nda 3 gündür mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kars Çayı’nda mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bir türlü Kars Çayı’nın yüksek duvarlarından yukarıya çıkarılamayan köpeğin imdadına Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yetişti. Yaklaşık 3 gündür düştüğü yerden çıkamayan ve aç kalan köpek, merdiven yardımıyla çaya inen ekipler tarafından halata bağlanarak düştüğü yerden kurtarıldı.
Köpeğin 3 gündür aynı bölgede mahsur kaldığını ifade eden bir vatandaş, “Bir vatandaş olarak baktım mağdur durumda, kaç gündür burada aç kalmış. Kimler tarafından atılmış, kendisi mi düşmüş bilemedim. Yetkilileri aradım. Geldiler yardımcı oldular. Kurtardılar, köpek barınağına götürüyorlar. Ve özgürlüğüne kavuştu. Burada soğuktan donarak ölebilirdi” dedi.
İtfaiye ekibinin çıkardığı köpek, daha sonra Kars Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

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