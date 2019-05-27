Kars Cezaevi yıkılıyor! Stalin'in kayınpederi de burada yatmış

Turizmciler, Ünlü Bolşevik Devrimci Sergey Alliluyev, Alyoşa Caparidze, Mihail Bagradza, Anton Gabernkorn gibi ünlü Bolşeviklerin bulunduğu Bakü Sosyal Demokrat Örgütü’ne mensup 32 kişinin kaldığı Cezaevi’nin Kars turizmine kazandırılması istiyor.

Çarlık Rusya döneminde cezaevi olarak kullanılan ve bir takım değişiklikler yapıldıktan sonra 1918 yılından itibaren günümüze kadar cezaevi olarak kullanılan Tarihi Kars Cezaevi’nin müzeye dönüşmesini isteyen turizmciler, böylece tarihi binanında hem değerlendirileceğini, hemde koruma altına alınacağını belirttiler.

Kars’ta turistik bir otelin müdürlüğünü yapan Turizmci Mehmet Duman, “Bildiğiniz gibi artık turizm çeşitliliği o kadar ilerledi ki, insanların yüksek talepleri, geçmişe olan saygınlıkları, kültür ve turizme biraz farklılıklar kattı. Baktığınızda eski tarihi özelliğe sahip cezaevleri müze olarak kullanılabiliyor. Bunların bir örneğine Ulucanlar Cezaevi'ni verebiliriz. Burası aktif bir şekilde müze olarak kullanılıyor.

Ve orada mahkum olarak kalan kişiler, şu an Türkiye’de gündemde olan veya geçmişte önemli işler başarmış olan insanlar. Bu insanlar arasında milletvekili, yazarlar, oyuncular bulunuyor. Bu tür kişilerin geçmişiyle alakalı bilgiler veriliyor. Hangi tarihlerde cezaevinde kaldıklarına dair bilgiler verecek şekilde müze haline getirilen Ulucanlar Cezaevi'nde, konu alınan kişilerin kıyafetleriyle beraber, eğer kitapları varsa, yazmış olduğu kitaplar da sergileniyor” dedi.

'SOVYET LİDER STALİN'İN KAYINPEDERİ KARS CEZAEVİ'NDE YATMIŞ' Ünlü Bolşevik Devrimci Sergey Alliluyev’in Sovyet Lider Stalin’in kayınpederi olduğunu ve Kars Cezaevi'nde 1905 yılında yattığına dikkat çeken Duman, “Boşaltılması ve yerinin değişmesinden dolayı dikkat çeken Kars Cezaevi'nin tarihi Çarlık Rus dönemine dayanıyor. Yani kurulması Çarlık Rus dönemine dayanıyor.

O dönem suçlu bulunan, mahkum bulunan Çarlık Ruslar'a karşı olan kişiler Kars Cezaevi'nde kalmış. Hatta şöyle bir örnekte vermek gerekirse, Sosvyet Lideri Stalin’in kayınpederi de Kars Cezaevi’nde kalmış. Tarihçilerimiz de Kars Cezaevi ile ilgili araştırma yaparsa önemli olan kişiler bir araya getirilerek bir müze haline dönüştürülebilir veya tarihi yapısından dolayı, geçmişinden dolayı farklı şekillerde kullanılabilir. Bir kent müzesi haline getirilebilir. Kars Cezaevi, Kars'ın ihtiyacı olan Etnografi Müzesi haline getirilebilir.

Bizim özellikle üzerinde durmamızın temel sebebi Kars Cezaevi’nin tarihi, kültürel miras özelliğine sahip olmasıdır. Bu bağlamda Kars Cezaevi'nin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayarak, aynı zamanda sürdürülebilir kültür turizmine katkı sağlamış oluruz” diye konuştu.