HABER

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz: "Öldürülen Sedanur Güzel'in cinsel istismara uğradığına ilişkin henüz bir bulguya rastlanılmadı."

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 01:41 | Son Güncelleme

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz: "Öldürülen Sedanur Güzel'in cinsel istismara uğradığına ilişkin henüz bir bulguya rastlanılmadı."


PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
4 aylık bebek yatağında cansız bulundu4 aylık bebek yatağında cansız bulundu
Türkiye'de ilk defa defilede 'robotlar' sahne aldıTürkiye'de ilk defa defilede 'robotlar' sahne aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Seren Serengil: Kanımda bir problem var

Seren Serengil: Kanımda bir problem var

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Kars'ta öldürülen Sedanur Güzel hakkında savcılıktan yeni açıklama!

Kars'ta öldürülen Sedanur Güzel hakkında savcılıktan yeni açıklama!

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.