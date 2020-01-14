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  4. Kars eksi 21’i gördü

Kars eksi 21’i gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Kars’ta gece eksi 25’i bulan soğuk adeta her şeyi dondurdu.

Kars’ta gece eksi 25’i bulan soğuk adeta her şeyi dondurdu. Kentte iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, camlar buz tuttu, buz tutan camların buzu ise saç kurutma makinesiyle açıldı.
Sibirya soğukları Kars’ta hüküm sürüyor. Soğuk havanın etkili olduğu kentte, caddelerde bulunan araçların üzerine halı, kilim, battaniye ile örtüldü. Araçların üzerindeki örtüler soğuğun şiddetini gözler önüne serdi.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, hava sıcaklığı gece eksi 25’e düştü. Hava sıcaklığının eksi 25’e düşmesiyle kentte adeta her yer buz tuttu. Sabah saatlerde termometreler eksi 21’i gösterdi. İş yerlerinde parkelerle oturan vatandaşlar dikkat çekti.
“Buzdolabında oturuyoruz”
İş yerlerinin soğuk olduğunu ifade eden Cabbar Baykız, “Bildiğiniz buzdolabında çalışıyoruz. Şuanda eksi 22 derece, hissedilen 26 derece görünüyor. Buzdolabında çalışıyoruz. Elektrik faturası 600 lira geliyor. Doğal gazı söylemiyorum. Devletin bize karşı biraz müsamaha göstermesi gerekiyor. Gerçekten hangi şehirde böyle bir soğuk var? Bildiğiniz dükkanın içerisinde montla çalışıyoruz. Böyle bir soğuk yok. Allah yardımcımız olsun. Ödeyemiyoruz elektrik faturasını, doğal gaz faturasını, gerçekten müşkül durumdayız. Zor durumdayız. Allah yardımcımız olsun. Yine Allah devlete zeval vermesin. Zor durumdayız” dedi.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, çok sayıda araç donarak çalışmadı. İş yerlerinin camları buz tuttu. Soğuk havada işlerine gitmek için caddeye çıkan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı öğrenildi.
Aşırı soğuklardan Kars’ta adeta her şey buz tuttu, kamyon garajında soba bacasından çıkan ateş ise kamaralara yansıdı. Kamyon garajındaki yazıhanenin yanan sobasından duman yerine ateş çıktı, O an kameralara yansıdı.

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