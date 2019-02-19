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Kars-Göle yolunda ulaşıma tipi engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

Kars-Göle yolunda etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kars-Göle yolunda etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapalı yolda okul servisinde mahsur kalan öğrenciler, kendi imkanlarıyla evlerine dönmek zorunda kaldı.
Kars merkezde güneşli ve sıcak hava etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Tipiyle birlikte Kars-Gölü yolu Boğatepe köyü mevkinde yol ulaşıma kapandı. Kars’ta güneşli havaya aldanarak yola çıkan vatandaşlar Boğatepe mevkiinde tipiye hazırlıksız yakalandı. Tipinin kapattığı yolda mahsur kalan araçlar, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kurtarılarak yollarına devam etti.
Mahsur kalan okul servisindeki öğrenciler ise araçtan çıkıp etkili olan tipi altında birbirlerine yardım ederek kendi imkanlarıyla Boğatepe köyüne geri döndü. Öğrencilerin tipiyle mücadelesi anbean cep telefonuyla kaydedildi.
Öte yandan Boğatepe köyünde kara saplanarak yolda kalan bir minibüs ise vatandaşların yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Boğatepe köyünde evlerin yüksekliğindeki kar kütleri ise dikkat çekti.

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