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Kars-Iğdır-Nahçivan demir yolu hattı için ön etüt çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Kars'tan Nahçıvan'a demir yolu bağlantısıyla ilgili olarak ön etüt çalışması başlattık. Bunu önemsiyoruz. Bu projenin de ülkemizin doğu komşularıyla ulaşımında önemli bir hat olacağını düşünüyoruz"

BAKÜ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kars-Iğdır-Nahçivan Demiryolu Projesi için ön etüt çalışması başlattıklarını bildirdi.

Bakan Turhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Ulaştırma Bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin, Kars-Iğdır-Nahçivan Demiryolu Projesi konusundaki sorularını yanıtlayan Turhan, "Kars'tan Nahçıvan'a demir yolu bağlantısıyla ilgili olarak ön etüt çalışması başlattık. Bunu önemsiyoruz. Bu projenin de ülkemizin doğu komşularıyla ulaşımında önemli bir hat olacağını düşünüyoruz. Nahçıvan bölgesinin gelişmesi, oradaki ticari ürünlerin taşınması için önemli bir altyapı ihtiyacıdır. Bu hattın Nahçıvan, devamında da İran bağlantısının yapılması da önemli." şeklinde konuştu.

Turhan, bu hattın gerçekleştirilmesi halinde, Azerbaycan üzerinden Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerine kesintisiz ulaşım imkanı elde edileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars-Iğdır-Nahçivan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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