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Kars İl Genel Meclisi Olağanüstü toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Kars İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı.

Kars İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantıda HDP grup sıraları boş kaldı.
Kars İl Genel Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatı’nın desteklenmesi amacıyla temenni kararı alınması için tek maddelik gündemle olağanüstü toplandı.
Kars İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı’nın çağrısıyla olağanüstü toplanan mecliste AK Parti, MHP ve CHP’li İl Genel Meclis üyeleri katılırken, HDP’li İl Genel Meclis üyelerinin katılmaması ve toplantı salonunda sıralarının boş kalması dikkat çekti.
“Barış Pınarı Harekatını Destekliyoruz” başlıklı gündem maddesini Encümen Memuru Zafer Salik tarafından okundu. Salik, “Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır”

“DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır”
Suriye’de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur" diyen Salik, "Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK’nın Suriye’deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye’de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu’nu İl Genel Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. İl Genel Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, karar meclisin onayına sundu ve oy birliği ile kabul edildi. Başkan Yağcı ve tüm meclis üyeleri asker selamıyla Mehmetçiğe selam gönderdi.

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