HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars’ın soğuğu gölü dondurdu, gören telefona sarıldı! Eksi 10 derece

Kars’ın soğuğu gölü dondurdu, gören telefona sarıldı! Eksi 10 derece

12.11.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, gölü dondurdu. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü kentte Boğatepe Kuş Gölü tamamen dondu. Gölün donduğunu gören vatandaşlar, buz tabakası üzerine çıkarak fotoğraf çekildi.

Kars’ın soğuğu gölü dondurdu, gören telefona sarıldı! Eksi 10 derece

Kars’ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor, hayatı olumsuz etkileyen soğuk hava, 2 bin 344 rakımlı Boğatepe’de bulunan ve her yıl yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan Boğatepe Kuş Gölü’nü dondurdu. Kuş seslerinin yankılandığı gölde sessizlik hakim oldu.

''DONAN GÖLDE GEZDİ''

Kars-Ardahan-Göle karayolu Boğatepe Geçidi’nde bulunan Kuş Gölü’nün donduğunu gören vatandaşlar, buz tabakası üzerine çıkarak fotoğraf çekildi. Buz üzerinde gezinti yapan vatandaş, havanın çok soğuk olduğunu belirtti.

Screenshot_11

''SOĞUK İLİKLERİME KADAR İŞLEDİ''

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Serkan Erkoç, “Boğatepe’nin hemen yanında bulunan göldeyim. Şuanda eksi 10 derece soğuk var. Soğuk iliklerime kadar işledi. Gölde soğuktan tamamen donmuş” dedi.

2 bin 344 rakımda bulunan Boğatepe Kuş Gölü, tamamen buzla kaplanırken, göl üzerine çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.

Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 10 derece ölçülürken, sabah saatlerinde termometreler eksi 8’i gösterdi.

Screenshot_12

Screenshot_13

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor (12 Kasım Cuma hava durumu)Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor (12 Kasım Cuma hava durumu)

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacakİstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcı Tüdanya'ya destek

Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcı Tüdanya'ya destek

Bakanlıktan EYT açıklaması

Bakanlıktan EYT açıklaması

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor! Diyanete çağrı

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor! Diyanete çağrı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.