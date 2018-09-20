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Kars Kağızman'da 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Ertan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 09:13 | Son Güncelleme

Kars Kağızman'da 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Ertan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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