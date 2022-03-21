HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar var mı?

Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar var mı?

21.03.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava koşulları günlük hayatın akışını etkilemeye devam ediyor. Bilindiği üzere son aylarda birçok ilde yoğun kar yağışı meydana gelmiş ve bunun sonucunda okullar tatil edilmişti. Kars, Ordu ve Kastamonu'da olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi. Böylelikle Kars, Ordu ve Kastamonu'da yaşayanların gözleri valiliklere çevrildi. Peki Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar tatil mi?

Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar var mı?

Kar tatili haberleri ilçelerin valilikleri tarafından duyuruluyor. Kars, Kastamonu ve Ordu'da yağış etkili oldu. Bununla birlikte, bahsi geçen şehirlerin valiliklerinden beklenen açıklamalar peş peşe geldi. Peki Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilik, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Yağış ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil oldu. Ayrıca bahsi geçen ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'nun 10 ilçesinde okullar tatil edildi. Açıklama, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. Buna göre; yağış nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de 1 gün idari izinli sayılacak.

KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kars’ta okullar yarın tatil edildi. Kars Valiliği şu açıklamada bulundu: “Devam eden olumsuz hava koşulları, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 22.03.2022 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
21 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları21 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları
İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakınDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakın
Anahtar Kelimeler:
Kars Kastamonu Ordu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Uzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Uzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Rusya'dan ABD ile gerilimi yükseltecek hamle!

Rusya'dan ABD ile gerilimi yükseltecek hamle!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.