Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar var mı?

Kar tatili haberleri ilçelerin valilikleri tarafından duyuruluyor. Kars, Kastamonu ve Ordu'da yağış etkili oldu. Bununla birlikte, bahsi geçen şehirlerin valiliklerinden beklenen açıklamalar peş peşe geldi. Peki Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilik, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Yağış ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil oldu. Ayrıca bahsi geçen ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'nun 10 ilçesinde okullar tatil edildi. Açıklama, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. Buna göre; yağış nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de 1 gün idari izinli sayılacak.

KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kars’ta okullar yarın tatil edildi. Kars Valiliği şu açıklamada bulundu: “Devam eden olumsuz hava koşulları, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 22.03.2022 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır”

