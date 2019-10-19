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Kars Lojistik Merkezi'nde sona doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi için önemli bir merkez olan ve halen inşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi'nde sona yaklaşıldı - AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan: - "400 bin metrekarelik alanda 318 bin metrekaresi aktif kullanılmak üzere, işin yüzde 80'ni bitmiş. İnşallah önümüzdeki yıl temmuz ayında Kars Lojistik Merkezi hizmete girmiş olacak"

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi için önemli bir merkez olan ve halen inşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi'nde sona gelindi.

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, beraberinde Kars Valisi Türker Öksüz, TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar ile 2 yıl önce inşaatına başlanılan 400 bin metrekarelik Kars Lojistik Merkezi'ndeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Ahmet Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önem verdikleri lojistik merkezin zamanında bitmesi için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Merkezdeki çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"400 bin metrekarelik alanda 318 bin metrekaresi aktif kullanılmak üzere işin yüzde 80'ni bitmiş. İnşallah önümüzdeki yıl temmuz ayında Kars Lojistik Merkezi hizmete girmiş olacak. Bulunduğumuz rampada Avrupa standardındaki yükleri getiren trenler Sovyetler Birliği'nden kalma daha geniş standartlı raya yükleri aktarabilecek. Böylece Çin'e ve Londra'ya kadar yükler gönderilebilecek."

- "Yükler, Nahçıvan, Irak, İran ve Suriye'ye gidecek"

Arslan, Kars Lojistik Merkezi'ndeki 19 ayrı hattın çoğunda rayların döşendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Merkezde ayrıca 80 bin metrekarelik konteyner stok sahası da olacak. Bu coğrafya üzerinden yükler Nahçıvan'a, Irak'a, İran'a, Suriye'ye gidecek. Yine Kazakistan başta olmak üzere o coğrafyadan gelen tahılların da Türkiye üzerinden başka pazarlara gitmesi için 45 bin tonluk silolar yapılacak. Böylece buraya gelen yükler elleçlenip başka yerlere gönderilecek."

Arslan, lojistik merkezinin de en az turizm, tarım ve hayvancılık gibi önemli olduğuna işaret ederek, merkezin "kentin tarihini ve talihini değiştireceğini" söyledi.

Projeye şimdiye kadar 94 milyon lira harcandığını ve toplamda 200 milyon liralık yatırımla tamamlanacağını aktaran Arslan, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a teşekkür etti.

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AK Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan Kars Kars Lojistik Merkezi

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