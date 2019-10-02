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Kars merkezli 10 ilde bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 19:53 | Son Güncelleme

Futbol ve diğer spor müsabakaları ile şans oyunları bahis uygulamalarında kanunsuz para transferi yaptığı belirlenen 30 kişi yakalandı - Bloke konulan 197 banka hesabından yaklaşık 34 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği belirlendi

Kars merkezli 10 ilde, futbol ve spor müsabakaları için kullanılan bahis oyunlarında kanunsuz para transferi gerçekleştirdikleri iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçuna karışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kars, Adana, İstanbul, Mersin, Kayseri, Niğde, Hatay, Kahramanmaraş, Konya ve Aydın'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilere ait 197 banka hesabına bloke konuldu, bu hesaplardan yaklaşık 34 milyon lira para transferinin gerçekleştirildiği belirlendi.

Adana'da gözaltına alınan şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri Kars İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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"Siber Güvenlik ve Siber Suçlar ile Mücadele" Kars Kars Emniyet Müdürlüğü operasyon

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