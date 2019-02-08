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Kars merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 23:22 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Kars merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Kars merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Farklı rütbelerdeki 17 şüpheliye yönelik 29 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 16 rütbeli asker gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan bir yüzbaşının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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FETÖ FETÖ/PDY Kars

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