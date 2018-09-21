Kars merkezli FETÖ operasyonu

Kars merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün üyeleriyle ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda albay, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubay rütbelerindeki 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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