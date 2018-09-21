HABER

Kars merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 12:57 | Son Güncelleme

KARS merkezli 12 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 3 asker tutuklandı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkezli 12 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 3 asker tutuklandı.
FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinde ortak çalışma yapıldı. Kars'taki kontörlü ve umuma açık yerlerdeki sabit hatlardan, FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında bulunan kişilerin, TSK içerisindeki diğer örgüt üyeleri ile haberleşmede kullandığı GSM hatları ve bu hatların sahipleri olduğu açık kimlik bilgileri tespit edilen albay, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubay rütbelerindeki 7 askeri mensup, 11 Eylül'de Kars merkezli 12 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 kişi adli kontro şartı ile serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERBüyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!Büyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!
Sedanur, mağaralarda aranacakSedanur, mağaralarda aranacak
Açığa alınan imam hakkında soruşturma başlatıldıAçığa alınan imam hakkında soruşturma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.