Kars merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkezli 12 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 3 asker tutuklandı.
FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinde ortak çalışma yapıldı. Kars'taki kontörlü ve umuma açık yerlerdeki sabit hatlardan, FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında bulunan kişilerin, TSK içerisindeki diğer örgüt üyeleri ile haberleşmede kullandığı GSM hatları ve bu hatların sahipleri olduğu açık kimlik bilgileri tespit edilen albay, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubay rütbelerindeki 7 askeri mensup, 11 Eylül'de Kars merkezli 12 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 kişi adli kontro şartı ile serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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