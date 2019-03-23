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Kars merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 10'u etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kars merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen zanlılara yönelik, Kars, Ankara, Kayseri, Uşak, Samsun, Hakkari, Yozgat, Burdur, Sivas ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 albay, 2 yarbay, 6 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 2 astsubay gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Diğer 10 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ Kars operasyon

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