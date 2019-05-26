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Kars merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı

Kars merkezli 12 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen zanlılara yönelik Kars, Ankara, İstanbul, Antalya, Muğla, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Yozgat, Bingöl, Şırnak, Bartın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 yarbay, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 sözleşmeli subay gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri yapılanma FETÖ Kars KKTC tutuklama

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