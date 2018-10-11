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Kars merkezli PKK/KCK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 23:30 | Son Güncelleme

Kars merkezli Ankara, Konya ve Iğdır'da, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesi PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

Kars merkezli dört ilde, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesi terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kars'ın yanı sıra Ankara, Iğdır ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars KCK operasyon PKK

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