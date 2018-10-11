Kars merkezli PKK/KCK operasyonu

Kars merkezli dört ilde, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesi terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Kars'ın yanı sıra Ankara, Iğdır ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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