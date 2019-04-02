Kars MHP’den seçim sonuçlarına itiraz

Cumhur İttifakı’nın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’li Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Kars’ta ki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Ayhan Bilgen’in kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etmek için partililerle Kars Adliyesi’ne gitti. Çetin Nazik, itiraz dilekçesini Merkez İlçe Seçim Kurulu’na verdi.

MHP Belediye Başkanı Çetin Nazik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçim günü boyunca yaptığımız itirazlar sandık kurullarında baskı, korku ve tehdit sebebiyle kabul edilmemiştir. Bu durumlar tarafımızca tutulan 167 tutanakla tespit edilmiştir ve seçimler sırasında, oy sayım aşamasında ilçe seçim kurullarına ibraz edilmiştir. Çoğu yerde Milliyetçi Hareket Partisi lehine kullanılmış olan geçerli oylar haksız şekilde baskılarla geçersiz sayılmıştır. Yaptığımız tespitte partimize ait oylar HDP hanesine yazılmasıdır. Sadece bize ait oylar değil diğer siyasi partilerin oylarının da bazıları bu yöntemiyle HDP’ye yazılmıştır. En kötü tespitlerimiz ise oy sayım cetvelinden, sandık sonuç tutanağına geçirilirken kaydırmalar yapılarak oylarımızla oynanmıştır. Bazı yerlerde sandık kurulu üyesi olan HDP’liler hem kendi görevli oldukları sandıklarda oy kullanmışlar hem de kendi seçmen oldukları sandıklarda oy kullanmışlar” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri itiraz eden MHP’liler, Merkez İlçe Seçim Kurulu’ndan gelecek cevabı bekliyor.

