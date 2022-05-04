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  4. Kars onun için seferber oldu! Her yerde aranıyordu, 67 saat sonra uyurken bulundu

Kars onun için seferber oldu! Her yerde aranıyordu, 67 saat sonra uyurken bulundu

04.05.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta Ramazan Bayramı arifesinde hayvanları otlatmaya gittiği arazide kaybolan 12 yaşındaki çocuğu bir kayanın dibinde uyurken bulan amca Taner Altun, ''Allah herkesten razı olsun. Bütün köylüler, ekipler seferber oldu, Allah devletimizden razı olsun. Bir kayanın dibinde yüz üstü yatarken buldum, suyla elini yüzün yıkadım" dedi. Tarık'ı bulabilmek için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, köy korucuları ve komando birlikleri köy arazisinde tarama yapmıştı.

Kars onun için seferber oldu! Her yerde aranıyordu, 67 saat sonra uyurken bulundu

Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde akrabalarıyla hayvanlarını otlatmaya gittiği arazide kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun'dan, arama çalışmalarının dördüncü gününde sevinçli haber geldi. Arama çalışmalarını sürdüren amca Taner Altun ve köylüler, çocuğu Yalınkaya köyü kırsalındaki bir kayanın dibinde uyurken buldu.

Jandarma ekiplerinin desteğiyle ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun bilincinin açık olduğu belirtildi.

AA-20220504-27763690-27763688-KARSTA_ARIFE_GUNU_KIRSALDA_KAYBOLAN_COCUK_BIR_KAYANIN_DIBINDE_UYURKEN_BULUNDU

''YÜZ ÜSTÜ YATARKEN BULDUM''

Amca Altun, AA muhabirine, ekiplerden ayrı yaptığı çalışmada yeğenini bulduğunu belirterek, "Allah herkesten razı olsun. Bütün köylüler, ekipler seferber oldu, Allah devletimizden razı olsun. Bir kayanın dibinde yüz üstü yatarken buldum, suyla elini yüzünü yıkadım." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde Selma ile Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, akrabalarıyla hayvan otlatmaya gitmişti. Sağanağın etkili olmasıyla akrabalarının eve gönderdiği Altun'un, saat 17.00 sularında eve dönmediği anlaşılmıştı. Bunun üzerine çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.

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Arama çalışmalarında, dalgıçlar köyün etrafında kar ve yağmur sularıyla dolan göletlerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), köy korucuları ve komando birlikleri de köy arazisinde tarama yapmıştı.

Diyarbakır'dan gelen AFAD dalgıçları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün kurbağa adamları arama çalışmalarına katılmıştı.

(AA)

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