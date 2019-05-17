Kars polisinden günlük kiralanan evlere kontrol

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük kiralanan evleri kontrol ederken, 100 ev sahibinin kurallara uyduğunu belirledi. Denetimlerde, 2 kişiye ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 22 kişilik ekip, sisteme kayıtlı 22 evden veri gönderilip, gönderilmediğini kontrol etmek için denetleme yaptı. Eş zamanlı denetimlerde 102 evde inceleme yapan polis, 100 ev sahibinin mevzuata uygun hareket ettiğini belirledi. Polis ekipleri, yanlış adres beyanında bulunduğu belirlenen kişiye '5490 sayılı kanuna muhalefet', bir apart sahibine ise 'Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet' suçundan ceza kesti.

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