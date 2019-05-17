HABER

Kars polisinden günlük kiralanan evlere kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

KARS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük kiralanan evleri kontrol ederken, 100 ev sahibinin kurallara uyduğunu belirledi.

Kars polisinden günlük kiralanan evlere kontrol

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük kiralanan evleri kontrol ederken, 100 ev sahibinin kurallara uyduğunu belirledi. Denetimlerde, 2 kişiye ceza kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 22 kişilik ekip, sisteme kayıtlı 22 evden veri gönderilip, gönderilmediğini kontrol etmek için denetleme yaptı. Eş zamanlı denetimlerde 102 evde inceleme yapan polis, 100 ev sahibinin mevzuata uygun hareket ettiğini belirledi. Polis ekipleri, yanlış adres beyanında bulunduğu belirlenen kişiye '5490 sayılı kanuna muhalefet', bir apart sahibine ise 'Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet' suçundan ceza kesti.

FOTOĞRAFLI

Kars polisinden günlük kiralanan evlere kontrolKars polisinden günlük kiralanan evlere kontrolKars polisinden günlük kiralanan evlere kontrol

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Manavgat'ta yol verme kavgası cinayetle bittiManavgat'ta yol verme kavgası cinayetle bitti
Yalova zabıtasından dilenci operasyonuYalova zabıtasından dilenci operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.