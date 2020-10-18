HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars polisinin çökerttiği suç örgütünde detaylar da ortaya çıkıyor

Kars polisinin çökerttiği suç örgütünde detaylar da ortaya çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kars merkezli 4 ilde yapılan operasyonla gözaltına alınan ‘suç örgütü’ üyelerinin soruşturmasında detaylar da ortaya çıkmaya başladı.Zanlıların Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nde yalpan sorgulamalarında, dolandırıcılık suç örgütünün elde edilen paraları aklamak adına fatura ödeme merkezleri kurdukları ortaya çıktı.Örgütün para kasası da yakalandıPolisin, suç örgütünün kendilerini ‘banka personeli’ olarak tanıtan 2 kişiyi de yakalamasıyla birlikte gözaltına alınanların sayısı 29’a yükseldi.

Kars merkezli 4 ilde yapılan operasyonla gözaltına alınan ‘suç örgütü’ üyelerinin soruşturmasında detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Zanlıların Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nde yalpan sorgulamalarında, dolandırıcılık suç örgütünün elde edilen paraları aklamak adına fatura ödeme merkezleri kurdukları ortaya çıktı.

Örgütün para kasası da yakalandı
Polisin, suç örgütünün kendilerini ‘banka personeli’ olarak tanıtan 2 kişiyi de yakalamasıyla birlikte gözaltına alınanların sayısı 29’a yükseldi. Gözaltına alınan 2 kişinin suç örgütünün ‘para kasası’ olduğu öğrenildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden polis ekipleri, kendilerini banka personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çetenin para kasasını da yakaladı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuyla alakalı kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 farklı çete tespit edildi.
Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli sayısı 34’e yükseldi.
Çetenin para kasası olduğu tespit edilen 2 kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 29’a yükseldi. Gözaltına alınan şahısların dolandırıcılıktan elde edilen parayı aklamak adına fatura ödeme merkezleri kurdukları tespit edildi.

Olay
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık’ suçuyla alakalı kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 34 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ortak yapılan teknik, fiziki takip çalışmalarında ve örgütün yönetici ve üyelerinin finansal hareketlerinde yapılan incelemede; örgütün yönetici ve üyelerinin dolandırıcılık eylemlerinden yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri ve birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.
Polis, suç örgütünün yönetici kadrosu ve üyelerine yönelik "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 23’ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polisin daha sonra da 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sayısı 29’u yükseldi. Polisin yaptığı aramada vatandaşın bilgisi dışında kimlik bilgileri kullanılarak açılan yüzlerce telefon hattı ve kredi kartı bilgileri ele geçirilmişti. Gözaltına alınanlar Kars’a getirildi. Suç örgütünün Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemeleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
El dezenfektanlarına dikkat! Eczacı Çakmaklı uyardıEl dezenfektanlarına dikkat! Eczacı Çakmaklı uyardı
MasterChef'in çok merak edilen pidesi!MasterChef'in çok merak edilen pidesi!
En Çok Okunan Haberler
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
Mersin’de ’mobil kuaför’ hizmeti: Yar saçların lüle lüle
Mersin’de ’mobil kuaför’ hizmeti: Yar saçların lüle lüle
Burdur'daki yangında dumandan etkilenen kediye ambulansta müdahale
Kediye ambulansta müdahale!
Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi! İshalle kendini gösteriyor, her yıl 200 bin çocuk ölüyor
Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!
Huzurevi sakinleri, önlemlerle pandemiden korunuyor
Huzurevi sakinleri, önlemlerle pandemiden korunuyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruması kaza yaptı! Çarptığı yaya hayatını kaybetti
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Ev içindeki kişi sayısıyla ilgili korkutan uyarı: Bulaş riskini artırır
Ev içindeki kişi sayısıyla ilgili korkutan uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.