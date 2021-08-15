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Kars Sarıkamış'ta sel! 40 ev ile 6 araç hasar gördü

15.08.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrasında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de sel yaşandı. İlk belirlemelere göre selde 40 ev kullanılamaz hale gelirken 6 araçta hasar oluştu ve çok sayıda hayvan telef oldu.

Kars Sarıkamış'ta sel! 40 ev ile 6 araç hasar gördü

İlçeye bağlı İnkaya ve Taşlıgüney köyünde öğleden sonra sağanağın sele dönüşmesi sonucu araç ve hayvanlar suda sürüklendi bazı evlerde su baskınları yaşandı. Köylüler durumu ekiplere bildirmesi üzerine köye Jandarma, JAK, Afad ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

40 EV VE 6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Ekipler tarafından yapılan hasar tespit çalışmasında ilk belirlemelere göre 40 ev ve 6 araç hasar gördü. Sel bölgesinde Kars İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü, Kars AFAD, ve Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekipleri kanal ve evlerdeki suyu tahliye etme çalışması gece de sürdü.

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Selin vurduğu İnkaya köyünde incelemelerde bulunan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, hasar tespit çalışması yapan AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan ve ekiplerden bilgi alıp selzedelerin taleplerini dinledi.

"ÇOK ŞÜKÜR BİR CAN KAYBIMIZ YOK"

Sarıkamış'ın İnkaya köyünde ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Recep Koşal, AFAD Müdürü Oktay Ayğan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya’da hasar tespit çalışmalarına eşlik ediyor. Kaymakam Koşal ve beraberindekiler hane hane gezerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, “Yoğun yağış sebebiyle Sarıkamış İnkaya köyümüzde dere taşması sonucu bazı evlerimizde maddi hasar oluşmuştur. İl Özel İdaresi, AFAD, Jandarma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanlarımız şuan sahada, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz personellerimiz şuan sahada hasar tespit çalışması yapıyor. Çok şükür bir can kaybımız bulunmamaktadır. Gece boyunca ve yarın hasar tespitlerimiz devam edecek. Bütün vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun” dedi.

Gazetecilerin, ‘İlk etapta ne kadar hasar var?’ sorusunu da cevaplayan Koşal, “Şu an dere boyunda bulunan 20’ün üzerindeki evimizde hasar var. Ama tabi çalışmalar devam ediyor. Yarın sağlıklı rakamlar ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Öte yandan selin vurduğu İnkaya köyünde İl Özel İdaresi ekipleri, DSİ ekipleri köyde oluşan çamurları iş makineleriyle temizlerken, jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Sarıkamış Kaymakamlığınca selden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sel Kars
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