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Kars Şeker Fabrikası 40 bin ton pancar işlemeyi hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

Şeker Fabrikası Müdürü Mevlüt Dülger: - "Yaklaşık 40 bin ton pancar işleme durumumuz var, bunun karşılığında 6 bin ton civarında kristal şeker üretmeyi hedefliyoruz" - "Çiftçi kardeşlerimizden ricamız kampanya döneminde pancarları mümkün olduğunca topraksız, taşsız temiz bir şekilde fabrikamıza teslim etsinler"

Kars Şeker Fabrikası Müdürü Mevlüt Dülger, bu yıl 40 bin ton şeker pancarı işlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Dülger, fabrikada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 19 Ekim'den itibaren pancar almaya başlayacaklarını ifade ederek, "Yaklaşık 40 bin ton pancar işleme durumumuz var, bunun karşılığında 6 bin ton civarında kristal şeker üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kars'ta şeker pancarında bu yıl verimli bir dönem yaşandığını anımsatan Dülger, "Ekim alanı her ne kadar düşük olsa da iklimin müsait olmasından dolayı verimli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah bunun verimini hasat döneminde alırız." diye konuştu.

Dülger, Kars pancarının kalitesiyle dikkati çektiğini anlatarak, "Şeker pancarımız Türkiye'de şeker oranı en yüksek olanlardan biri ve Kars pancarı gerçekten kaliteli. Bu sene etkili olan sağanak, pancarımızı olumlu yönde etkiledi. Bir ara yağan dolu bizi korkuttu ama üretime zararı dokunmadı." ifadesini kullandı.

Çiftçilere seslenen Dülger, şunları kaydetti:

"Çiftçi arkadaşlarımız olmazsa fabrika olmaz. Çiftçi kardeşlerimizden ricamız kampanya döneminde pancarları mümkün olduğunca topraksız, taşsız temiz bir şekilde fabrikamıza teslim etsinler. Bu hem bize hem de onlara faydalı olur."

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