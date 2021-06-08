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Kars'ta askeri araç şarampole yuvarlandı: 1'i avukat 2 ölü, 3 yaralı

08.06.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Kağızman ilçesine 35 kilometre mesafedeki Karagüney köyüne keşfe giden askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel hayatını kaybetti, 2'si jandarma personeli 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kağızman ilçesinde meydana geldi. Karagüney köyüne keşfe gidilen askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada keşifte görev alan avukat Metin Avunca olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2'si asker 4 kişi askeri helikopterle Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Karagüney köyünde yaşayan Eyüp Bozyel (19) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2'si jandarma 3 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor.

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(DHA)

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trafik kazası Kars
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