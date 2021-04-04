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Kars'ta ayılar kış uykusundan uyandı

04.04.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Sarıkamış'ta ormanlık alanda kış uykusundan uyanan ayılar, drone ile görüntülendi. Yiyecek arayışı için inlerinden çıkan ayılar, çam ağaçlarına sürtünerek koku bırakırken, yavruları ise birbirleriyle oynadı.

Kars'ta ayılar kış uykusundan uyandı

Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda kış uykusuna yatan ayılar, mart ayının sonlarına doğru havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte teker teker uyanmaya başladı. Bir kış boyu kaldıkları inlerinden yavruları ile birlikte çıkan ayılar, Sarıkamış çöplüğüne doğru gruplar halinde yiyecek aramaya çıktı.

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Ayılar, geliş gidiş güzergahındaki çam ağaçlarına sürtünerek koku bırakırken, yavruları ise birbirleriyle oynadı. Yavrular, ilçe çöplüğüne yakın alandaki dereden su içti. Bu sırada yavrularının suya düştüğünü gören ayılar, yanlarına geldi.

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Kaynak: DHA

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