HABER

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2018 07:17 | Son Güncelleme

Yerel seçim için partilerin adayları belirleme süreci devam ederken, AK Parti ile CHP arasında sürpriz gelişme yaşandı. AK Parti'nin adaylık teklifi götürdüğü ve anketlerde önde görünen eski başkan, teklifi reddederek CHP'ye başvurdu.

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Mart 2019 yerel seçimleri için partilerin çalışmaları sürüyor. Aday belirleme sürecinin devam ettiği AK Parti ve CHP'de büyükşehir için isimler henüz netleşmezken, gazeteci Deniz Zeyrek dikkat çeken bir iddiayı kaleme aldı.

AK PARTİ TEKLİF GÖTÜRDÜ

Hürriyet'ten ayrılarak Sözcü'ye geçen Zeyrek, gazetedeki ilk köşesinde AK Parti'nin Kars'ta partiden kavgalı ayrılmasına rağmen anketlerde önde görünen eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu'na adaylık teklifi götürdüğünü yazdı.

AK PARTİ'Yİ REDDETTİ CHP'YE BAŞVURDU

Zeyrek, Alibeyoğlu'nun ise AK Parti'nin teklifini reddederek, CHP'ye bvaşvurduğunu iddia etti.

NAİF ALİBEYOĞLU KİMDİR?

1954 yılında Kars ilinin Arpaçay ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamlayan Alibeyoğlu, yüksek öğrenimini Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde tamamladı.1982 yılında askerliğini bitirdikten sonra Kars'a döndü. Beş yıl Töbank'ta, bir yıl Köy İşleri Başkanlığı Kooperatifler Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görevlerde bulundu.

1993 yılında Kars'ın ilk ve tek yerel televizyonu olan Serhat TV'yi kurdu. Tümay Dershaneleri'nin Kars şubesini açtı ve Kavram Dershaneleri'nin de Kars şubesini devraldı. Alibeyoğlu, Kars'ta yıllar sonra il merkezinin tek sineması olan Kars Şehir Sineması'nı açtı.1999 yılında yerel seçimlerde Anavatan Partisi-ANAP'ın Kars Belediye Başkanı adayı olarak seçime girdi. Seçimlerde çoğunluğun oyunu alan Alibeyoğlu, partisinin 2002 genel seçimlerindeki büyük oy kaybından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. 2004 yılı yerel seçimlerini tekrar kazandı.

Daha sonra bazı anlaşmazlıklardan ötürü Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştır. 29 Mart 2009 seçimlerine CHP safında katılan Alibeyoğlu seçimi kazanamadı.Yine 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 12.dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Kars 1.sıra Milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir.Alibeyoğlu, belediye başkanlığının yanı sıra TEMA Vakfı gönüllüsü, Turizm ve Tanıtma Derneği üyesi, Karsspor fahri başkanı, Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı kurucu üyesi ve Tarihi Kentler Birliği kurucu üyesidir.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Destici: Seçimlerde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağızDestici: Seçimlerde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağız
AK Parti'li Elvan, Ordu'da temayül yoklamasına katıldıAK Parti'li Elvan, Ordu'da temayül yoklamasına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim sonuçları seçim 2019 Kars CHP ak parti Naif Alibeyoğlu Naif Alibeyoğlu kimdir

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Çektiği selfie sayesinde 99 yıl hapis yatmaktan kurtuldu

Çektiği selfie sayesinde 99 yıl hapis yatmaktan kurtuldu

İzmirli Pınar Tartan, Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi

İzmirli Pınar Tartan, Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

İlginizi Çekebilir

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.