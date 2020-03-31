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Kars'ta Çinli paniği! Gözetim altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kars’ın en işlek caddelerinden birinde görülen Çinli, kentte hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ve sağlık ekiplerini seferber eden Çinli gözetim altına alındı.

Kars'ın en işlek caddelerinden biri olan Faikbey Caddesi’nde Çin uyruklu bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli Acil Sağlık ve UMKE ekipleri ile polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Çevrede kısa süreli tedirginliğin yaşandığı olayda, Çinli vatandaş ikna edilerek eldiven ve maske verildi.

Daha sonra ambulansa doğru giden Çinli, bu sefer de sırt çantasını yetkililere vermek istemedi. Sağlık ekipleri cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlardan bir poşet aldı. Çinlinin sırt çantası poşete konularak ambulansa bırakıldı. Ardından da Çinli vatandaş ambulansa bindi. Sağlık ekiplerince gözetim altına alınan Çinli, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

GÖZETİM ALTINA ALINDI

Koronavirüs olup olmadığı henüz bilinmeyen Çinli, hastanede gözetim altına alındı.

Çinli şahsın Erzurum’dan Kars’a geldiği öğrenildi. Şahsın Yabancılar Şube Müdürlüğünce Erzurum’a gönderileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kars koronavirüs Çinli

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