Kars'ta dehşet! 30'unu telef etti, 10'unu yaraladı: "Ne büyüktür ağabey..."

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde köylülere ait koyunlara aç kurtlar saldırdı. Kurtların saldırdığı koyunlardan 30’u telef olurken, 10 koyunda yaralandı. Koyunların sağa sola kaçtığını gören köylülerin bağırmasıyla kurtlar bölgeden uzaklaştı.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Bölgeye gelen köyüler, sağa sola savrulan ve telef olan koyunları görünce ne yapacağını şaşırdı. O anlar bir başka köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, "Ne büyüktürler ağabey", "Kurt gelmezse it kaçmaz", "Ben gelende yoktu, yeni bu koyunlar", "Hele koça bak", "Bunları kurt dağıttı" ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır