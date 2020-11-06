Kars'ta dikkat çeken görüntü! Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar, sık sık Sarıkamış ilçe merkezine kadar iniyor. İlçenin Acısu mevkisinde yer alan şehir çöplüğünün alt kısmındaki çayırlık alanda yaralı bir boz ayıyı görenler yardım etmek istedi. Sırtında kan olan ve sağ arka ayağını sürüyerek, yürüyen boz ayıya, Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç tavuk eti getirdi. Atılan tavuk etlerini yemeyen boz ayı bölgeden uzaklaştı.

Birkaç gün sonra aynı bölgede hayvan otlatan çobanlar, suyla dolu çukurda yaralı bir bozayı görüp, durumu muhtar Mehmet Kılıç'a haber verdi. Bölgeye gelen Kılıç, ayının daha önce arazide yaralı olarak gördükleri ayı olduğunu fark etti. Kılıç, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, yaralı ayıyı tüfekle uyuşturucu iğne atarak, sakinleştirmeye çalıştı. Ancak her defasında görevlinin üzerine doğru saldırmaya çalışan ayıyı sakinleştirmek mümkün olmadı.

'VATANDAŞLAR TEDİRGİN'

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çukurdaki bozayıyı uyuşturucu iğneyle uyuttu. Ardından çevredekilerin yardımı ile bir aracın bagajına koyulan bozayı, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.