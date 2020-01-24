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  4. Kars'ta dondurucu soğuk! Battaniyelere sarılarak yürüdüler

Kars'ta dondurucu soğuk! Battaniyelere sarılarak yürüdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 24.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Doğu zorlu kış şartlarında günlük hayatını sürdürmeye çalışırken, ortaya çıkan görüntüler yaşamın ne denli zor olduğunu ortaya koydu. Kars-Ardahan kara yolunda yaşanan tipi hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı.

Dışarı çıkmak durumunda kalan vatandaşlar araçlarını yol kenarına çekerek tipinin sonlanmasını beklerken, bazı kişiler de yaya olarak ulaşmaları gereken noktaya varmaya çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşların atkı ve bereleri yetersiz kalınca yolda battaniyelere sarılarak ilerledikleri görüldü.

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Kars-Ardahan kara yolunda yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Taşbaşı ile Doğruyol köyleri arasında şiddetli tipi, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.
Jandarma trafik ekipleri de sürücüleri, ışıklarını ve dörtlülerini yakmaları konusunda uyardı. Öte yandan birçok sürücü de ilerleyemediği için aracını yol kenarına çekip tipinin dinmesini bekledi.
Sürücülerden Ulaş Demirboğa, görüş mesafesinin oldukça düştüğünü ifade ederek, "İlerlemekte oldukça zorlanıyoruz. Bazı sürücüler ilerleyemediği için yol kenarında bekliyor. Yolda bazı alanlarda buzlanma var. Yolu kullanacak sürücüler dikkatli olsun." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
battaniye kış soğuk

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