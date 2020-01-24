Kars'ta dondurucu soğuk! Battaniyelere sarılarak yürüdüler

Dışarı çıkmak durumunda kalan vatandaşlar araçlarını yol kenarına çekerek tipinin sonlanmasını beklerken, bazı kişiler de yaya olarak ulaşmaları gereken noktaya varmaya çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşların atkı ve bereleri yetersiz kalınca yolda battaniyelere sarılarak ilerledikleri görüldü.

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Kars-Ardahan kara yolunda yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Taşbaşı ile Doğruyol köyleri arasında şiddetli tipi, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Jandarma trafik ekipleri de sürücüleri, ışıklarını ve dörtlülerini yakmaları konusunda uyardı. Öte yandan birçok sürücü de ilerleyemediği için aracını yol kenarına çekip tipinin dinmesini bekledi.