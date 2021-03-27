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  4. Kars’ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı

Kars’ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı

27.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'ten bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen (44), Iğdır’dan Kars’a gelirken Digor Dağpınar karayolunda donma tehlikesi geçirdi. Hareket edemez hale geldiği için bisikletini yol kenarına bırakarak menfeze giren Töremen, kar ve tipiden kapanan köy yollarını açmak için bölgeye giden Digor Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars’ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı

Digor Özel İdaresi ekipleri, kar temizliği için geldikleri Digor Dağpınar karayolunda, saat 14.00 sıralarında, yol kenarında terkedilmiş bisikleti fark etti.

MENFEZ İÇİNDE DONMAK ÜZEREYKEN BULDU

İş makinesi sürücüsü Murat Baylas, aracı durdurarak çevrede arama yaptı. Baylas, menfez içinde Ömer Töremen’in donmak üzere olduğunu gördü. Ekipleri görünce büyük sevinç yaşayan Töremen, özel idare ekipleri tarafından Dağpınar Belediyesi’ne götürüldü. Ekiplere teşekkür eden Töremen, burada ısınarak, yemek yedi.

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Öte yandan Digor Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle yolları kapanan Dağpınar, Türkmeşen, Şirinköy’de çalışmalarını sürdürüyor.

Türkmeşen’de görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü yol güzergahında bazı araçların da kayarak yoldan çıktıkları görüldü. Ekipler, yolda kalan araçların kurtarılması için yoğun mesai yapıyor. (DHA)

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Gaziantep Kars

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