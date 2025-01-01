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  4. Kars'ta feci kaza: 1'i ağır, 27 yaralı! Valilik açıklama yaptı

Kars'ta feci kaza: 1'i ağır, 27 yaralı! Valilik açıklama yaptı

01.01.2025 19:44
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Kars'ta iki minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır, 27 kişi yaralandı. Kars Valiliği de feci kazayla ilgili açıklama yaptı.

Kars'ta feci kaza: 1'i ağır, 27 yaralı! Valilik açıklama yaptı

Reşat E. idaresindeki Sarıkamış Belediyesine ait yolcu minibüsü, Ahmet K. yönetimindeki minibüsle Kars-Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 27 kişi Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırdı.

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Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kars Valiliğinden kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kağızman Kavşağı mevkisinde saat 16.40 sıralarında 2 minibüsün çarpıştığı ihbarı alınması üzerine 7 ambulans ile emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiştir. Kazada yaralanan 1'i ağır olmak üzere toplam 27 vatandaşımız, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kars
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