Kars'ta feci kaza! 150 derece sıcaklıktaki zifti tahliye ediyorlardı: Bir anda hortum yerinden çıkınca...

Sabah saatlerinde Kars'ın Paşaçayır Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, tankerdeki 150 derece sıcaklıktaki ziftin dreanaj kanalına boşaltım işlemi başlamıştı.
Boşaltım işlemi sırasında hortum yerinden çıkınca sıcak zift, işçiler Ahmet Kaya (35), Hakan Suekinci (39) ve Saldıray Özşimşek'in (45) üzerine sıçradı.
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 çocuk babası Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilirken, 3 çocuk babası Özşimşek'in tedavisi sürüyor. (DHA)