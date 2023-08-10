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Kars'ta feci kaza! 150 derece sıcaklıktaki zifti tahliye ediyorlardı: Bir anda hortum yerinden çıkınca...

10.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta belediyeye ait tesiste meydana gelen olayda, asfalt yapımında kullanılan sıcak zift, boşaltım sırasında hortumun yerinden çıkmasıyla birlikte 3 işçinin üzerine sıçradı. Feci kazada ağır yaralanan 3 işçi ağır yaralandı.

Kars'ta feci kaza! 150 derece sıcaklıktaki zifti tahliye ediyorlardı: Bir anda hortum yerinden çıkınca...

Sabah saatlerinde Kars'ın Paşaçayır Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, tankerdeki 150 derece sıcaklıktaki ziftin dreanaj kanalına boşaltım işlemi başlamıştı.

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BİR ANDA HORTUM YERİNDEN ÇIKTI...

Boşaltım işlemi sırasında hortum yerinden çıkınca sıcak zift, işçiler Ahmet Kaya (35), Hakan Suekinci (39) ve Saldıray Özşimşek'in (45) üzerine sıçradı.

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İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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1 çocuk babası Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilirken, 3 çocuk babası Özşimşek'in tedavisi sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars kaza zift

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